Espanhola partilha novas mensagens de João Félix e admite que foram enviadas durante namoro com Margarida Corceiro

João Félix e Margarida Corceiro têm sido um dos casais portugueses mais comentados nos últimos dias, depois de uma médica espanhola, Arancha, ter partilhado conversas com o jogador português, através da sua conta de Instagram, onde este a convida para ir à sua casa e a chama de "bebé", com o intuito de mostrar que o jogador estava a trair a sua namorada.

Depois de as mensagens terem sido partilhadas em vários meios de comunicação social e a namorada de Félix ter entrado em contacto com a médica para saber “o que se passava” e do que se tratavam aquelas mensagens, a espanhola afirmou que tudo não passou de um equívoco e que as mensagens tinham sido trocadas em julho, quando o internacional português ainda não estava com a atriz da estação de Queluz e apagou as redes sociais.

No entanto, parece que a primeira versão era mais verdadeira que a segunda. Esta sexta-feira, Arancha partilhou uma nova conversa entre si e Félix, de outubro de 2019 – altura em que o jogador já namorava com Margarida Corceiro – onde este a convida novamente para ir à sua casa.

"Chamo-te um Uber. É difícil", começa por escrever o jogador. Ao que esta responde: "Mas continuas com a tua mãe?". "Vem, Arancha", insiste Félix. "Não gosto de rapazes que vão para a cama com muitas", foi a resposta da médica. Perante a nega, Félix ainda insistiu uma última vez: "Não queres, então?" "Não", foi a resposta final.

Arancha decidiu fazer um comunicado onde esclarece o porquê de ter voltado atrás na sua palavra e o porquê de voltar a partilhar mensagens de Félix. “Li coisas muito injustas que gostaria de esclarecer. Encerrei a minha conta porque quero permanecer no anonimato e porque recebi milhares de solicitações para ser seguida e mensagens que me angustiam. Em muitas dessas mensagens chamam-me de mentirosa ou palavras piores que não vou contar.

Também recebi muitas mensagens que felicitam a minha coragem por ter trazido à luz do dia algo que se passa todos os dias e que nós, mulheres, não nos atrevemos a contar por termos medo que fiquem contra nós. E, de verdade, que muito agradeço. Muitos me atiraram à cara que tentei romper uma relação e não foi nada assim.

Escrevi ao João dizendo-lhe que ele tinha tão pouca vergonha de fazer isto com a sua namorada. A Margarida entrou no Instagram, leu, e escreveu-me pedindo, por favor, para eu lhe explicar tudo. Então, fiz capturas da conversa toda e enviei tudo. Com base nos meus valores, foi o que me pareceu mais justo. Ela viu tudo e falei com ela de todo o mal que estava a acontecer e pus-me no lugar dela", refere a nota, citada pelo jornal Correio da Manhã.

A médica espanhola assume que não gostou de magoar a atriz portuguesa mas que quis "demonstrar a m**** que nós, mulheres, às vezes aguentamos com homens assim, ou como alguém, pelo simples facto de ser futebolista, se crê no direito a isso".

Arancha afirma ainda que mentiu e disse que as mensagens eram anteriores à relação do jogador com Margarida por um pedido de um amigo de Félix. "No dia seguinte, falei com um amigo do João, que me pediu, por favor, que eu dissesse que era mentira ou que, pelo menos, tivesse acontecido quando o João não estava com a Margarida", confessa.

"Repito que a minha única intenção era mostrar a minha indignação para este tipo de atos. Obviamente que as mensagens, sim, são de quando ele estava com a Margarida. E ela comprovou-o quando viu toda a conversa", sublinha.

"Tive a intenção de suavizar o tema e que isto arrefecesse, mas ao ver que a imagem que se criou de mim foi a de ‘separa-casais’ vi-me na obrigação de dizer isto. Não quero saber nada do tema, mas não vou tolerar que pessoas opinem sobre mim sem ter ideia sequer da história. "Muito obrigada e espero não voltar a ter de dar mais explicações. E repito: a última coisa que quero é fama ou dinheiro, como alguns comentam. Assim, gostaria de continuar no anonimato", conclui na nota.

Veja a fotogaleria.