Mustafá sai em liberdade

Nuno Mendes, mais conhecido por Musfatá, saiu esta sexta-feira em liberdade. O líder da Juventude Leonina, estava detido preventivamente desde maio de 2019 por alegado tráfico de estupefacientes, e vai sair em liberdade com apresentações semanais às autoridades.

Rocha Quintal, o advogado de Mustafá, tinha interposto um pedido para redução das medidas de coação, considerando que a prisão preventiva era excessiva.

Recorde-se que Mustafá foi ouvido esta semana em tribunal no âmbito do processo do ataque à academia de Alcochete e garantiu que não sabia dos planos para a invasão.

O líder da Juventude Leonina, Bruno de Carvalho, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, estão acusados de serem os autores morais de todos os 97 crimes denunciados como terrorismo. Mustafá vai agora aguardar o julgamento em liberdade.