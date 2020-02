O PS pediu a audição, no Parlamento, do presidente do Novo Banco, António Ramalho, para explicar os resultados da instituição, que registou prejuízos de 1.058,8 milhões de euros em 2019.

Segundo o texto do requerimento do PS, a «atividade recorrente do banco está a dar lucro, tendo apresentado um resultado líquido positivo de cerca de 177 milhões de euros, estando daqui excluídos os efeitos das imparidades relacionadas com o Banco Espírito Santo».