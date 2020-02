Coronavírus obriga a adiar cinco jogos da Liga italiana

A Liga italiana decidiu, este sábado, adiar para o próximo dia 13 de maio os cinco jogos que seriam disputados este fim de semana, à porta fechada, devido surto de coronavírus que está a afetar Itália.

Entre os jogos que foram adiados inclui-se o Juventus-Inter, para muitos a partida do título, que devertia ter lugar amanhã.

"Considerando a sucessão de intervenções regulatórias urgentes por parte do governo, com vista a responder a esta emergência sanitária, a Liga anuncia que as partidas foram adiadas para 13 de maio", lê-se no comunicado da Liga italiana.

Os restantes jogos são o Udinese-Fiorentina, previsto para hoje; o Juventus-Inter, Milan-Génova, Palma-SPAL e Sassuelo-Brescia, todos inicialmente marcados para amanhã.



A Liga fez ainda saber que a final da Taça de Itália será disputada dia 20 de maio.