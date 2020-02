Mulher de 29 anos apanhada a roubar uma tonelada de abacate em Faro

Uma mulher, de 29 anos, foi detida, em flagrante delito, por furtar uma tonelada de abacate, esta sexta-feira, em Algoz, no distrito de Faro.



A GNR tinha-se dirigido ao local, na sequência de uma denúncia por furto numa exploração agrícola, e apanhou a mulher a transportar pera abacate furtada.

As autoridades apreenderam 1200 quilos de abacate, provenientes do furto, com um valor estimado de 2400 euros, a mercadoria foi entregue ao proprietário da exploração.



A mulher, entretanto detida, foi constituída arguida e o caso está agora no Tribunal Judicial de Silves.