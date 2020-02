Primeiro caso suspeito de coronavírus na Madeira

A Região Autónoma da Madeira confirmou, este sábado, o primeiro caso suspeito de coronavírus, "após avaliação clínica epidemiológica pelas autoridades de saúde".

O Instituto de Administração da Saúde da Madeira informa que se de um doente proveniente de Milão, que foi encaminhado para o hospital Nélio Mendonça, no Funchal.

"O doente permanecerá em isolamento hospitalar e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise", lê-se no comunicado.

Os únicos casos confirmados de portugueses infetados com coronavírus são dois tripulantes do navio de cruzeiro Diamond Princess, que está atracado no Porto de Yokohama.