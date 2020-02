Afinal Margarida Corceiro perdoou João Félix? Há mais um capítulo na novela

A jovem atriz Margarida Corceiro voltou a publicar as fotografias que tinha ao lado de João Félix no seu Instagram, menos de 24 horas depois de as ter apagado e de deixar de seguir o jogador do Atlético de Madrid.

Esta semana foi tornada pública uma alegada traição de João Félix com uma médica espanhola, que publicou mensagens que teria recebido do português, e sobre as quais Margarida Corceiro a terá questionado.

Entretanto, a atriz apagou, esta sexta-feira, as fotografias que tinha do e com o jogador e deixou de o seguir nas redes sociais, dando azo aos rumores de uma separação.

No entanto, este sábado a sua página de Instagram está como se nada tivesse passado, sendo possível ver novamente as imagens dos dois.