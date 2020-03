Escritor Luis Sepúlveda diagnosticado com coronavírus seis dias depois de ter estado em Portugal

O escritor chileno Luis Sepúlveda foi hospitalizado este fim de semana com uma pneumonia causada pelo novo coronavírus. Sepúlveda foi diagnosticado nas Astúrias seis dias depois de ter regressado de Portugal, onde participou no festival Correntes d'Escrita, na Póvoa de Varzim. A imprensa das Astúrias retirou entretanto o nome do escritor das notícias, mantendo que o primeiro caso na região, confirmado este sábado, é um escritor chileno de 70 anos.

Segundo o jornal Voz das Asturias, que avançou com a informação, o escritor deslocou-se a uma clínica privada na passada quinta-feira, onde foi diagnosticado com pneumonia. Tinha estado em Portugal entre 18 e 23 de fevereiro e os primeiros sintomas terão surgido a 25. O caso não levantou então suspeitas de poder tratar-se da doença causada pelo novo coronavírus, covid-19. Já este sábado o escritor voltou a procurar as urgências da mesma clínica, onde uma radiografia levantou suspeitas e os testes feitos no laboratório de referência do Hospital Universitario Central de Asturias revelaram um caso positivo para o coronavírus. O escritor está agora em isolamento neste hospital, a receber assistência médica. A mulher, de 66 anos, foi também submetida a testes. Os profissionais de saúde que contactaram com o escritor foram colocados em quarentena.

Durante a última madrugada, a organização do festival Correntes d'Escrita contrariou a informação na imprensa espanhola, admitindo que o escritor já estava "muito constipado" quando esteve em Portugal. A organização do festival, citada pelo Expresso, admitiu que irá contactar autores e público, estando agendada para este domingo uma reunião com a autarquia.

Trata-se do primeiro caso nas Astúrias. Ontem as autoridades adiantaram que o doente tem estado em casa toda a semana, o que diminui o risco de contágio. A confirmar-se a situação, terá agora de ser feito o estudo epidemiológico do caso para Portugal. O tempo de incubação do vírus varia entre dois e 14 dias, janela temporal que abrange o período em que o escritor esteve em Portugal, podendo ter contraído a infeção antes, durante ou já depois da passagem pelo país.

Fonte da Direção Geral da Saúde adiantou ao SOL que estão a ser recolhidas informações sobre este caso, estando previsto um ponto de situação para mais tarde.