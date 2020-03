Estudantes e profissionais brasileiros são quem mais arrenda em Portugal

No seu relatório anual sobre o mercado de arrendamento em 2019, verifica-se que, das 141 diferentes nacionalidades que arrendaram alojamento em Portugal através da Uniplaces no ano passado, a nacionalidade brasileira encontra-se em primeiro lugar, representando 28,9% de todos os inquilinos internacionais. O segundo lugar, representando 9% do total das reservas, é ocupado por espanhóis. À exceção dos inquilinos de nacionalidade chinesa em oitavo lugar, todas as restantes nacionalidades dos primeiros dez lugares, provêm de países da União Europeia.

Mais de metade dos inquilinos brasileiros em Portugal são mulheres (52%) e 53% escolhe Lisboa, sendo Arroios, Alcântara e Benfica as zonas mais procuradas.

Os 40% de brasileiros que escolhem o Porto preferem Paranhos, Cedofeita e Bonfim para estudar e trabalhar nos 5 a 6 meses, em média, que passam em Portugal.

A maioria dos inquilinos brasileiros vem para Portugal estudar (68%), 23% vem para trabalhar e 9% por outros motivos. Aqui, gastam, em média, uma renda de 513 euros, sendo que 58% arrenda quarto em casa partilhada e só 42% arrenda casa inteira.

A Uniplaces revela ainda que 40% dos inquilinos brasileiros tem entre 25 e 34 anos, 30% entre 18 e 24 anos, e 24% conta com uma idade superior a 35 anos.

Tudo razões que confirmam Portugal como um mercado em expansão, como afirma Miguel Santo-Amaro, Co-fundador da Uniplaces: “em Portugal, o mercado de arrendamento segue a tendência europeia e, portanto, apresenta um enorme potencial de crescimento, colocando o país no radar de investidores internacionais que começam a olhar para Portugal como um novo e entusiasmante mercado”.

A Uniplaces é uma plataforma online de alojamento, onde estudantes, jovens profissionais e residentes estrangeiros, de qualquer parte do mundo podem encontrar e reservar um apartamento ou quarto de uma forma fácil e segura.