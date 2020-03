Museu do Louvre fechado por tempo indeterminado por causa do coronavírus

O Museu do Louvre, em Paris, França, este encerrado este domingo por causa do surto do novo coronavírus.

Segundo a AFP, funcionários do museu estiveram reunidos a discutir a melhor forma de combater a epidemia.

Os responsáveis do museu ainda não disseram por quanto tempo o Museu do Louvre vai estar encerrado ao público, mas um porta-voz informou que ainda no decorrer deste domingo vai ser divulgado um comunicado com mais informações.