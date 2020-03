Telecomunicações caras? Operadoras atacam Anacom

Os preços das telecomunicações em Portugal cresceram acima da média da União Europeia. Só em dez anos (entre 2009 e 2019), os preços no país registaram uma subida de 7,9%, uma realidade muito diferente daquela que aconteceu na UE: uma descida de 9,9%.

A análise ao preço das telecomunicações é da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) que refere que “a diferença estreitou-se em 2019 devido à entrada em vigor do regulamento europeu que reduziu os preços das chamadas intra-UE”.

Os dados da UE não agradam às operadoras portuguesas que já vieram pronunciar-se sobre o assunto. Uma delas foi a Altice, com o presidente, Alexandre Fonseca, a considerar que “este regulador não tem condições para continuar e devia ser nomeado através de um concurso público internacional”. O responsável acusa ainda a Anacom de ter “preconceitos” contra o setor e garante que tem “prejudicado severamente um setor tão importante para a economia”.

As palavras de Alexandre Fonseca vão ainda mais longe ao garantir que a Anacom tem assumido posições contra o setor das telecomunicações “em troca do seu protagonismo mediático, em troca das capas de jornais e de semáforos verdes na comunicação social”.

Mas a Altice não foi a única operadora a acusar a Anacom. Em declarações à Lusa, também a NOS demonstrou a sua surpresa com a “falta de fundamento” do regulador no que diz respeito ao aumento de preços. “É com surpresa que a NOS vê o regulador do setor fazer afirmações gratuitas e tirar conclusões que não correspondem à verdade e primam por falta de sustentação ou fundamento”, disse fonte oficial da operadora. “É nosso entendimento que o comportamento do regulador é, do ponto de vista institucional, de tal forma inaceitável que não nos merece qualquer comentário”, acrescentou a mesma fonte à Lusa.

Tudo porque a Anacom refere que “os principais prestadores de comunicações eletrónicas (MEO, NOS e Vodafone) aumentaram as mensalidades e outros elementos tarifários dos serviços de telecomunicações residenciais em Portugal entre 2009 e 2016, normalmente no início de cada ano”. “Neste período os preços (...) cresceram 12,4%”, acrescenta o regulador.

A Anacom fala ainda sobre o período de fidelização. “Outra situação que deve ser considerada na análise da variação dos preços tem a ver com o facto de, no final de um período de fidelização, os consumidores serem confrontados com um aumento da mensalidade se não quiserem nova fidelização ou, em alternativa, existe uma nova fidelização por uma mensalidade superior à mensalidade original, mas inferior ao preço de não fidelização”, diz o regulador, acrescentando que “na realidade, ocorre um aumento de preço”.

Apritel “perplexa” A análise da Anacom surge depois de a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (Apritel) ter realizado um estudo, com a Delloite que dizia o contrário: os portugueses tinham os preços mais baixos da Europa no que diz respeito aos pacotes de serviços. Nesse sentido, a Apritel mostra-se surpreendida com as conclusões do regulador. “É com perplexidade que vemos o regulador do setor fazer afirmações e retirar conclusões que não estão corretas e que não levam em conta os critérios bem fundamentados do referido estudo, não contribuindo para o adequado esclarecimento dos consumidores”, explica Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel, em comunicado enviado às redações. A mesma nota acrescenta que a Apritel “está a analisar em detalhe o documento publicado e não deixará de se pronunciar sobre o mesmo”.