Preço dos combustíveis desce esta segunda-feira

O preço dos combustíveis vai registar uma descida a partir de amanhã e as quedas nos preços podem ir até aos cinco cêntimos por litro.

Caso a descida de preços - que depende do preço do petróleo nos mercados internacionais - se verifique, o preço do gasóleo simples deverá rondas os 1,320 euros enquanto a gasolina simples 95 não deverá ir além dos 1,461 euros.

Recorde-se que a evolução dos custos depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra, mas a verdade é que os dados não são animadores. O último relatório de Bruxelas mostra que, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a UE.

Já o gasóleo ocupa a 10ª posição entre os países do espaço comunitário. Os mesmos dados mostram que a fiscalidade é o fator que mais pesa nos preços dos combustíveis em Portugal.