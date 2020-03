Eurogrupo reúne-se para falar sobre Covid-19

Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, convocou para a próxima quarta-feira uma teleconferência com o principal objetivo de "coordenar as respostas nacionais" de cada país no que diz respeito ao Covid-19.

Na sua conta de Twitter, o também ministro das Finanças português explica que a reunião servirá "para fazer um balanço dos recentes desenvolvimentos económicos / financeiros e coordenar as respostas nacionais à propagação do Covid-19".

A reunião vai contar com a participação dos 19 estados europeus que fazem parte do Eurogrupo e ainda dos restantes países da UE que não adotaram o euro como moeda.

Também a Comissão Europeia pediu aos Estados-membros que avaliassem os impactos económicos do novo coronavírus para que seja coordenada uma análise das consequências na indústria e empresa.