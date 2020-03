Aeroporto do Montijo. CDS tudo fará para que não seja chumbado

Presidente do CDS promete defender o projeto em nome do interesse nacional.

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou este domingo que o seu partido “tudo fará” para que o projeto do aeroporto do Montijo não seja chumbado, uma vez que considera que “serve o interesse nacional”.

"O CDS é coerente. O CDS tudo fará para que o projeto do Montijo não seja chumbado. E utilizaremos todos os instrumentos jurídicos e políticos para viabilizar uma obra que privilegia o interesse nacional", declarou aos jornalistas o presidente dos centristas, citado pela Lusa.

Durante uma visita à Feira do Queijo da Serra da Estrela de Celorico da Beira, o líder do CDS considerou ainda que as medidas para o interior “pecam por serem escassas”.