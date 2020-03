Filha de Steven Spielberg que quer ser atriz pornográfica detida por violência doméstica

Mikaela Spielberg, filha adotiva de Steven Spielberg e de Kate Capshaw que recentemente anunciou que queria ser atriz e produtora de filmes pornográficos, foi detida, este sábado de manhã, por violência doméstica.

De acordo com a imprensa internacional, a jovem, de 23 anos, foi acusada de agredir o namorado e acabou por ficar detida algumas horas na prisão de Nashville, no estado norte-americano do Tenessee.

Recorde-se que, no passado mês de fevereiro, Mikaela Spielberg anunciou que estava a dar os primeiros passos na indústria pornográfica. A jovem disse querer mostrar às pessoas que "não há nada de errado" em usar o seu corpo de uma forma que lhe seja "confortável" e que a ajude a sustentar-se. "Não posso ficar dependente dos meus pais ou mesmo do Estado", afirmou a filha do cineasta.