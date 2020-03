Construiu casa de sonho só com ajuda de tutoriais do Youtube

Graham Harley, de 51 anos, recorreu a tutoriais online para conseguir construir a sua casa de sonho em Hampshire, Inglaterra.

Sem experiência em construção, Graham começou o projeto em 2008. Agora, mais de dez anos depois, e com 140 mil libras, cerca de 161 mil euros, construiu uma casa com cinco quartos apenas com muitos vídeos no YouTube e livros de bricolage.

“Foi um trabalho longo e árduo”, disse em declarações ao Daily Mail. “Procurei algumas coisas online e em livros”, contou, revelando que a ideia surgiu depois de um empreiteiro lhe dizer em tom de brincadeira que qualquer um podia construir a sua própria casa.

Primeiro, Graham demoliu a antiga propriedade e começou a trabalhar no projeto. Entretanto, vivia com a sua mulher, Mandie Wales, numa caravana. Durante o tempo de construção, o casal, que morava com dois filhos de anteriores relações, teve um bebé, em 2012.

Graham deixou o trabalho para se puder dedicar inteiramente à construção e agora a família tem uma casa com duas casas de banho, uma sala de estar, uma sala de jantar, cozinha e até ginásio.

A propriedade vale muito mais do que realmente custou a construir – 450 mil libras, mais de 518 mil euros.

O projeto valeu ainda a Graham um prémio de construção.