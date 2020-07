Sociedade

27 de julho 2020

EM DIRETO | 19 freguesias deverão passar de estado de calamidade para contingência na quinta-feira

Eduardo Cabrita anunciou intenção no final da reunião entre Governo e autarcas. Deverão manter-se restrições na área metropolitana, com o encerramento do comércio às 20h e proibiçao do consumo de álcool na via pública. Esta segunda-feira, o número de óbitos por covid-19 subiu para 1.719, depois de se terem registado mais duas mortes, face aos dados divulgados ontem. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 135 novos casos de covid-19, elevando para 50.299 o total de infeções contabilizadas desde o início da pandemia. Há ainda mais 11 pessoas internadas do que no domingo.