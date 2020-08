Sociedade

6 de agosto 2020

EM DIRETO | 19 milhões de pessoas foram diagnosticadas com covid-19. EUA, Brasil e Índia registam mais de metade dos casos

Desde o início da pandemia já foram registados 19.005.285 casos de covid-19, segundo o balanço mais recente da AFP, conhecido esta quinta-feira. A barreira dos 19 milhões de pacientes com covid-19 é ultrapassada depois de um dos países com mais número de infetados, a Índia, ter registado o maior número de óbitos diário até agora (904). Nas últimas 24 horas, foram também registados 56.282 novos casos de covid-19 no país. É esperado que a Índia ultrapasse, esta semana, a barreira dos dois milhões de infetados no país. Os Estados Unidos, o Brasil e a Índia registam mais de metade (9.804.202) dos infetados com o novo coronavírus.