Sociedade

3 de janeiro 2021

EM DIRETO | 73 mortos e 3.384 infetados nas últimas 24 horas em Portugal

O boletim da DGS, divulgado este domingo, revela que foram confirmados 3.384 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no país. No mesmo período ocorreram mais 73 mortes associadas à doença. Assim, desde o início da pandemia já morreram com covid-19 7.118 pessoas do total de 427.254 infetados. Os dados dão ainda conta de que estão internadas mais 186 pessoas do que ontem.