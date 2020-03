Sociedade

17 de março 2020

EM DIRETO | António Costa anuncia suspensão de voos com países fora UE

O número de casos de covid-19 em Portugal subiu nesta terça-feira de 331 para 448. O aumento, em 117 infetados, é o maior registado até agora. Há 323 pessoas a aguardar análise laboratorial. Pouco antes do anúncio do primeiro-ministro após reunião com o Conselho Europeu em videoconferência, o ministro da Administração Interna decretou estado de calamidade pública para o município de Ovar com o estabelecimento de um cordão sanitário.