Sociedade

18 de janeiro 2021

EM DIRETO | António Costa apresenta novas restrições após Conselho de Ministros

As restrições são as seguintes: proibida a venda e entrega ao postigo em estabelecimentos não alimentares, ou de bebidas (cafés) em estabelecimentos; encerramento dos espaços de restauração em centros comerciais, mesmo em regime de take away; proibida a permanência em espaços públicos; encerramento de universidades seniores, centros de dia e de convívio. Ainda será proibida a circulação entre concelhos aos fins de semana.