Sociedade

20 de março 2020

EM DIRETO | António Costa: "Este será um trimestre muito duro para todos. Fazemos [a nossa] parte e sabemos que podemos contar com as empresas e com os portugueses"

No dia em que reuniu o Conselho de Ministros, Costa anunciou um plano de apoio às empresas e aos trabalhadores com um horizonte a três meses. O número de vítimas mortais duplicou em Portugal nesta sexta-feira em relação ao boletim da véspera, passando de três para seis. Os casos confirmados são agora 1020, mais 235 do que no balanço anterior, que se traduz num aumento de 30%. No dia em que Itália morreram 627 pessoas em apenas 24h, a OMS anunciou que Wuhan não teve, pela primeira vez desde o início da pandemia, registo de novos casos.