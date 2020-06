Sociedade

EM DIRETO | António Costa: "Mais liberdade é mais responsabilidade, mas também maior capacidade de intervenção das forças de segurança"

O primeiro-ministro anunciou no final da reunião de Conselho de Ministros desta quarta-feira que as medidas especiais a serem aplicadas à Área Metropolitana de Lisboa, onde vigorará pelos próximos 15 dias um novo estado - de contingência - e às 19 freguesias mais afetadas pela covid-19. O resto do país passa do estado de calamidade ao estado de alerta a 1 de julho. O número de óbitos por covid-19 em Portugal subiu para 1.549, depois de terem sido registadas mais seis mortes. Nas últimas 24 horas surgiram ainda 311 novos casos, elevando para 40.415 o total de infetados, registados desde o início da epidemia no país.