Sociedade

1 de setembro 2020

EM DIRETO | App que permite rastrear infetados apresentada esta terça-feira. Governo apela à utilização

A aplicação móvel Stayaway Covid foi apresentada esta terça-feira no Instituto Superior de Engenharia do Porto. A aplicação é de caráter voluntário e permite rastrear de forma anónima, através de Bluetooth, se os utilizadores estiveram nos últimos 14 dias no mesmo local que alguém infetado. O Governo apelou a todos os cidadãos que descarreguem a app.