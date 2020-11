Sociedade

20 de novembro 2020

EM DIRETO | Aprovado quinto estado de emergência

O prolongamento do período do estado de emergência foi aprovado no Parlamento, com os votos a favor de PS e PSD. BE, CDS e PAN abstiveram-se e o PCP, PEV, Iniciativa LIberal e Chega votaram contra. É a quinta vez desde o início da pandemia que é decretado o estado de emergência em Portugal, que estará em vigor até 8 de dezembro.