Sociedade

30 de maio 2020

EM DIRETO | Arrancam rastreios em empresas com casos diagnosticados. Cafés fechados no bairro da Jamaica

Inicia-se este sábado e decorrerá ao longo dos próximos dias uma operação coordenada de rastreio de trabalhadores em empresas e locais de trabalho com fatores de risco na região da Grande Lisboa, no âmbito da estratégia traçada para prevenir e conter os riscos de contágio associados à covid-19. No bairro da Jamaica, onde foi detetado um surto de infeções, os cafés começaram a ser encerrados. Portugal regista 1.396 mortes devido à covid-19, mais 13 face ao boletim de ontem. De acordo com o boletim epidemiológico deste sábado, estão confirmados 32.203 casos de infeção pelo novo coronavírus, mais 257 nas últimas 24 horas.