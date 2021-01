Sociedade

16 de janeiro 2021

EM DIRETO | As próximas semanas serão as mais difíceis da epidemia

"Precisávamos de ganhar tempo, algumas semanas, porque não temos as vacinas para já vacinar já todos os grupos de risco. Se conseguíssemos vacinar as pessoas nos lares, teríamos logo um enorme impacto nas hospitalizações, mas são quatro, cinco, seis semanas preciosas que precisávamos para ter as vacinas e que não temos. Vão ser semanas muito duras, as mais duras de sempre", avisa o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, que não acredita que um mês de confinamento seja suficiente.