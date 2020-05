Sociedade

27 de maio 2020

EM DIRETO | Associação de moradores defende isolamento do Bairro da Jamaica

A associação de moradores de Vale de Chícharos, no Seixal, mais conhecido como Bairro da Jamaica, defende que este deveria ser "isolado", depois de 16 pessoas da comunidade terem sido diagnosticadas com o novo coronavírus. Portugal regista um total de 31.299 casos de covid-19, mais 285 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira, verificam-se ainda 1.356 óbitos, mais 14 mortes face aos dados de ontem. Até ao momento, 18.349 pessoas já recuperaram ,mais 253 desde o último balanço.