Sociedade

25 de agosto 2020

EM DIRETO | AstraZeneca já começou ensaios clínicos para medicamento

A AstraZeneca anunicou, esta terça-feira, que iniciou os ensaios clínicos para um medicamento para a covid-19. Segundo a farmacêutica, que também está a desenvolver uma vacina para a doença, o medicamento será para tratamento e prevenção da covid-19. Já a vacina, que está a ser desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford, está na fase três dos testes - a última antes de receber a aprovação das autoridades regulatórias. De acordo com o último balanço da DGS, divulgado esta segunda-feira, Portugal regista mais 123 casos de covid-19. No total, já foram diagnosticados 55.720 casos de covid-19. Nas últimas 24 horas, Portugal ultrapassou a barreira das 1800 mortes provocadas pela doença, depois de serem registados mais cinco óbitos.