Sociedade

20 de março 2020

EM DIRETO | Autarca de Paços de Ferreira confirma mais uma morte. Já morreram mais de dez mil pessoas em todo o mundo

Número de mortes associadas à covid-19 já passou a marca dos dez mil. Há mais de 244 mil infetados em todo mundo. Em Portugal, o presidente da Câmara de Paços de Ferreira anunciou a primeira morte naquele concelho. Por Lisboa, no primeiro dia depois de terem sido anunciadas as medidas relacionadas com o estado de emergência, a Polícia Municipal anda a fiscalizar os bairros à procura de estabelecimentos que não estejam a cumprir as novas regras.