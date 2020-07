Sociedade

EM DIRETO | Bares e discotecas reabrem com regras dos cafés. Mais dois óbitos e 255 novos casos

O Governo anunciou, esta quinta-feira, que os bares e discotecas vão poder reabrir em todo o país, desde que cumpram as regras aplicadas aos cafés, ou seja têm de encerrar encerrar às 20h. As pistas de dança só poderão ser utilizadas para colocar mesas e os espaços exteriores podem ser zona de esplanada. Foi ainda comunicado o fim do estado de calamidade nas 19 freguesias da Grande Lisboa. As novidades chegam num dia em que Portugal registou mais duas mortes e 255 novos casos de covid-19.