Sociedade

29 de maio 2020

EM DIRETO | Centros Comerciais e Lojas do Cidadão na região de Lisboa fechados até 4 de junho

Terminada a reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro apresentou ao país as medidas aprovadas pelo Governo para a terceira e última fase do desconfinamento, que arranca dia 1 de junho. Na Área Metropolitana de Lisboa (AML), onde a situação é mais complexa, os centros comerciais e as Lojas do Cidadão vão estar fechados até, pelo menos, 4 de junho, tendo sido aprovadas várias medidas excepcionais para esta região. Costa espera que o esforço de testagem e monitorização que será feito ao longo da próxima semana permita que, no final da semana, a região de Lisboa acompanhe o resto do país na transição para a terceira fase de desconfinamento.