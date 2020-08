Sociedade

24 de agosto 2020

EM DIRETO | China autorizou uso de potencial vacina para a covid-19 desde julho

A China autorizou o uso de potenciais vacinas contra a covid-19 em pesssoal e funcionários das alfândegas desde 22 de julho. Segundo o diretor do Departamento de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Comissão de Saúde do país "estes grupos foram escolhidos porque têm maior exposição ao novo coronavírus. A maioria dos casos que a China agora regista são importados, então as autoridades fronteiriças são um grupo de alto risco também". O responsável não explicou quantas doses foram administradas ou qual das cinco vacinas que o país está a desenvolver foi utilizada. De forma a “criar uma barreira de imunidade” o programa de vacinação vai expandir-se para pessoas que trabalham nas indústrias dos transportes e serviços ou nos mercados de rua, segundo explicou Zheng Zhongwei.