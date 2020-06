Sociedade

14 de junho 2020

EM DIRETO | China regista maior aumento no número de casos desde abril e teme segunda vaga

A China registou nas últimas 24 horas mais 57 casos de covid-19. Este número é o mais elevado de novos casos desde abril, levando assim ao receio de uma segunda vaga no país. Recorde-se que, depois de tudo indicar que a pandemia estaria controlada, foi detetado um novo surto no sul de Pequim, no mercado de Xinfadi.