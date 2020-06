Sociedade

30 de junho 2020

EM DIRETO | Chumbado suplemento aos profissionais de saúde que combatem covid-19. Portugal regista mais oito mortos e 229 infetados

O Parlamento chumbou, esta terça-feira, as propostas do Bloco de Esquerda, PCP, Chega e de Joacine Katar Moreira, para a implementação de suplementos remuneratórios a profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à covid-19. O número de óbitos devido à covid-19 em Portugal subiu para 1.576 depois de terem sido registadas mais oito mortes, segundo o boletim da DGS, divulgado esta terça-feira. Nas últimas 24 foram diagnosticadas mais 229 pessoas, elevando para 42.141 o total de infetados, contabilizados desde o início da epidemia.