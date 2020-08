Sociedade

20 de agosto 2020

EM DIRETO | Comércio em Lisboa retoma horários pré-pandemia, mas cafés fecham portas até às 21h

A Câmara Municipal de Lisboa decidiu que, a partir desta sexta-feira, dia 21 de agosto, os centros comerciais em Lisboa podem retomar os horários estebelecidos antes da pandemia. Também os postos de combustível voltam aos horários de funcionamento antigos - a compra de bebidas alcoólicas nestes estabelecimentos continua, no entanto, proibida. A decisão da autarquia prende-se com a melhoria que tem vindo a ser registada no concelho de Lisboa, “no sentindo de se registar um menor número de novos casos diários”. Esta quinta-feira, Portugal registou dois óbitos relacionados com a covid-19 e 291 novos casos. Portugal regista agora um total de 54.992 infetados, dos quais 40.264 já recuperaram.