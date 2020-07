Sociedade

24 de julho 2020

EM DIRETO | Compra da vacina para a covid-19 já está a ser discutida, mas sobre custos ainda não há nada a dizer

A Ministra da Saúde revelou, esta quinta-feira, que a dicussão sobre a compra para uma eventual vacina para a covid-19 já está em cima da mesa. Em entrevista à TSF, Marta Temido não arriscou a dar mais pormenores, tais como os custos para os Estado ou se esta faria parte do plano nacional de vacinação. A governante garantiu ainda que uma das prioridades para o próximo ano será o investimento nos centros de saúde. Também as unidades de cuidados continuados serão uma prioridade, segundo o que a responsável explicou. Apesar de haver um consenso nacional sobre a necessidade de investimento no SNS, Marta Temido confessou que a negociação interna das verbas dentro do Governo não deverá ser mais fácil. "Antes pelo contrário", sublinhou a ministra, acrescentando que pode até ser "o mais difícil".