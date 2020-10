Sociedade

20 de outubro 2020

EM DIRETO | Concelho com maior incidência a nível nacional tem 996 casos por 100 mil habitantes

Em Paços de Ferreira, com 56 mil habitantes, o cálculo da incidência dá 996 casos por 100 mil habitantes, sendo o concelho com maior incidência a nível nacional. Analisando os diferentes concelhos do Vale do Sousa e Baixo Tâmega e que pertencem à área de influência do centro hospitalar, percebe-se que nos últimos dias esta zona do país, com cerca de 500 mil habitantes, é a que regista mais novos casos.