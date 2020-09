Sociedade

28 de setembro 2020

EM DIRETO | Confirmados mais 425 casos e 4 óbitos relacionados com o novo coronavírus

Foram confirmados mais 425 casos e 4 óbitos relacionados com a covid-19 nas últimas 24 horas no país. Desde o início da pandemia já foram confirmadas 1.957 vítimas mortais e 74.029 casos. Dos óbitos, três foram registados na região Norte e um na região de Lisboa e Vale do Tejo.