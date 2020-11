Sociedade

8 de novembro 2020

EM DIRETO | Confirmados mais 5.784 casos e 48 mortes por covid-19 em Portugal

Nas últimas 24 horas foram registados 5.784 casos do novo coronavírus, depois de se ter confirmado um novo recorde de infeções no sábado, quando foram confirmados mais de 6.000 casos. No total, 179.324 pessoas já foram infetadas pela doença. Foram ainda confirmados mais 48 óbitos por covid-19, elevando o número total de vítimas mortais para 2.896.