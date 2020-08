Sociedade

26 de agosto 2020

EM DIRETO | Confirmados mais de 5.000 casos nas últimas 24 horas em França

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 5.429 casos do novo coronavírus em França. Este é o número diário mais elevado desde o fim do confinamento no país, de acordo com as autoridades. No total, desde o início da pandemia, já foram identificados 253.587 casos positivos em França.