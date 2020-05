Sociedade

29 de maio 2020

EM DIRETO | Conselho de Ministros aprova hoje medidas da nova fase

O Conselho de Ministros reúne-se esta sexta-feira para avaliar a segunda fase de desconfinamento. De acordo com o plano apresentado pelo Executivo, as crianças do pré-escolar podem voltar à escola na próxima segunda-feira. No mesmo dia, reabrem cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos, mas estão sujeitos a novas regras.