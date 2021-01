Sociedade

18 de janeiro 2021

EM DIRETO | Conselho de Ministros extraordinário reavalia medidas para combater pandemia

O Governo vai reunir-se esta segunda-feira em Conselho de Ministros extraordinário para reavaliar as medidas contra a covid-19, face ao agravamento da pandemia no país. De realçar que, depois de o Presidente da República admitir um agravamento das medidas, também a ministra da Saúde, Marta Temido, se mostrou preocupada com o comportamento dos portugueses, alertando que todo o sistema de saúde está “muito próximo do limite".