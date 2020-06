Sociedade

15 de junho 2020

EM DIRETO | Costa apela ao turismo interno. Novo surto na China já tem mais de cem casos registados

Esta segunda-feira, durante o lançamento da campanha do Turismo de Portugal, Costa pediu aos portugueses para fazerem férias cá centro. No mesmo dia, a OMS revelou que o novo surto de covid-19 na China já tem mais de cem casos. Recorde-se que o número de óbitos associados à covid-19 em Portugal subiu para 1520 óbitos, depois de terem sido registadas mais três mortes. O boletim da DGS revela ainda que surgiram 346 novos casos, elevando para 37.036 o número de pessoas infetadas desde o início da epidemia no país.