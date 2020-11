Sociedade

2 de novembro 2020

EM DIRETO | Costa pede a Marcelo para declarar Estado de Emergência: Circulação pode vir a ser proibida entre as 23h e as 6h

António Costa esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa esta segunda-feira e pediu ao Presidente da República para voltar a declarar o Estado de Emergência "com uma natureza essencialmente preventiva". O primeiro-ministro esclareceu, à saida de Belém, que o objetivo do governo é que sejam dissipadas algumas dúvidas do ponto de vista jurídico, nomeadamente as restrições na liberdade de deslocação, a medição de temperaturas em espaços de trabalho e locais públicos, o reforço dos serviços de saúde e o rastreamento por parte das Forças Armadas.