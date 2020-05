Sociedade

25 de maio 2020

EM DIRETO | Costa recebe partidos para apresentar programa de estabilização

O primeiro-ministro reúne-se esta segunda-feira com os partidos com representação parlamentar, em São Bento, para lhes apresentar a proposta de programa de estabilização económica e social decorrente da pandemia de covid-19. De manhã, Costa vai receber o PCP e o PEV e, à tarde, o BE e o PAN. Os restantes partidos - PS, PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega - devem reunir-se com o chefe do Executivo na terça-feira.