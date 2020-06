Sociedade

23 de junho 2020

EM DIRETO | Covid-19. Com quase 40 mil novos casos, Brasil bate recorde diário desde o início da pandemia

País é o segundo, depois dos Estados Unidos, com maior número de casos registados. Já é conhecida a lista das freguesias da Área Metropolitana de Lisboa que se mantêm em estado de calamidade. Costa falara em 15, mas são afinal 19. Há mais seis vítimas mortais do novo coronavírus em Portugal. No total, o país contabiliza 1.540 óbitos. De acordo com o boletim da DGS desta terça-feira, há 39.737 pessoas infetadas, mais 345 novos casos nas últimas 24 horas.