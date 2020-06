Sociedade

3 de junho 2020

EM DIRETO | Covid-19 já matou mais de 380 mil pessoas em todo o mundo. Patrões anunciam fim do layoff e preveem desemprego

A pandemia de covid-19 já causou a morte de pelo menos 382.016 pessoas e infetou mais de 6,4 milhões em todo o mundo desde dezembro. Em Portugal, o encontro da concertação social terminou com as quatro confederações representativas dos patrões a decretarem o fim do mecanismo de layoff simplificado. Em comunicado conjunto, as entidades afirmam que “o Governo prepara-se para dar uma machadada letal no layoff simplificado” e deixam críticas à opção.