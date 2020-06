Sociedade

17 de junho 2020

EM DIRETO | Covid-19 já matou mais de 445 mil pessoas em todo o mundo. Orçamento Suplementar aprovado na generalidade

Há registo de 445.213 mortes em todo o mundo devido à pandemia da covid-19. De acordo com um balanço da AFP, baseado em dados oficiais, o novo coronavírus já infetou mais de 8,2 milhões de pessoas. Por cá, no Parlamento, foi aprovado o Orçamento Suplementar na generalidade, com os votos a favor do PS, a abstenção da esquerda, do PSD, PAN e de Joacine Katar Moreira. CDS, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra. A votação final global do documento, que surge em responda à crise causada pela pandemia, será no dia 3 de julho.