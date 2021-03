Sociedade

11 de março 2021

EM DIRETO | Creches, primeiro ciclo e cabeleireiros reabrem segunda-feira

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou ao país o plano de desconfinamento. As creches, ATL’s e o primeiro ciclo recomeçam presencialmente a 15 de março. No mesmo dia, o comércio ao postigo, os cabelereiros e barbearias e as livrarias, voltam a abrir portas.